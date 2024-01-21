В травматологическом отделении нижегородской больницы в палате рухнул потолок
В больнице Нижнего Новгорода рухнул потолок в одной из палат. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Инцидент произошел в травматологическом отделении больницы №35 в палате повышенной комфортности.
«Там всего две койки и улучшенный ремонт . Не знаю сколько люди заплатили за такой «комфорт», — рассказал подписчик канала, приславший кадры с обвалившимся потолком.
По информации очевидца, из-за ЧП никто не пострадал, пациент, размещенный в палате во время инцидента, отошел в туалет.
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