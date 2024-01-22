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На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,8 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства.

В Китае произошло землетрясение
© globallookpress.com

Как уточняется на его сайте, подземные толчки были зарегистрированы в 12:33 по местному времени (07:33 мск). Эпицентр землетрясения находился на территории округа Аксу, очаг залегал на глубине около 16 км.

Информация о пострадавших или разрушениях в округе с населением примерно 2,7 млн человек не поступала.

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