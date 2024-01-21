На российском траулере в Баренцевом море произошел взрыв

На крупнейшем российском траулере в Баренцевом море произошел взрыв
Турбина главного двигателя взорвалась на одном из новых траулеров в Баренцевом море. Об этом пишет "СеверПост" со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, речь идет о траулере-процессоре "Баренцево море", который принадлежат "Архангельскому траловому флоту", входящему в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, а судно в данный момент везут в Мурманск на буксире. Ожидается, что его доставят ближе к ночи. В сентябре сообщалось об инциденте у берегов Тайваня, где береговая охрана задержала китайское рыболовное судно за браконьерство.
Сперва корабль попытались остановить.
В ответ он решил скрыться и повредил судно береговой охраны, протаранив его.
После прибытия подкрепления тайваньская охрана смогла задержать браконьеров. Во время обыска на борту было обнаружено 20 тонн рыбы.