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Россиянка во время стрима скинула с девятого этажа диван

Полиция Краснодара начала проверку записи из соцсетей, на которой местная жительница сняла, как выкидывает большой диван из окна. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По данным Telegram-канала "Типичный Краснодар", инцидент произошел 19 января в районе Гидростороителей, в доме на улице Кружевной. Подписчик, приславший кадры, утверждает, что диван летел с девятого этажа.

"Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки указанных сведений. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства возможного инцидента, а также личность женщины, изображенной на видео, и ее действиям дана правовая оценка", - прокомментировали правоохранители.

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