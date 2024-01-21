Россиянка во время стрима скинула с девятого этажа диван
Полиция Краснодара начала проверку записи из соцсетей, на которой местная жительница сняла, как выкидывает большой диван из окна. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
По данным Telegram-канала "Типичный Краснодар", инцидент произошел 19 января в районе Гидростороителей, в доме на улице Кружевной. Подписчик, приславший кадры, утверждает, что диван летел с девятого этажа.
"Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки указанных сведений. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства возможного инцидента, а также личность женщины, изображенной на видео, и ее действиям дана правовая оценка", - прокомментировали правоохранители.
Газета.Ru: главные новости