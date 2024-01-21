Названы причины крушения частного самолета Falkon 10
Самолет Falkon 10 выполнял санитарный рейс из Индии в Россию через Узбекистан. В полете у него отказали оба двигателя, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел вечером 20 января.
Источник отметил, что при входе в зону Таджикистана командир воздушного судна сообщил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Он уточнил, что принял решение следовать на запасной аэродром в Душанбе.
В 19:19 командир сообщил об отказе одного двигателя, в 19:29 — об отказе другого. Самолёт пропал с радаров около 19:30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляб Таджикистана.
Ранее сообщалось, что принадлежащий частной авиакомпании ООО «Атлетик Групп» самолет Falcon 10 потерпел крушение. На его борту находилось шесть человек, в том числе, двое россиян.