Самолет Falkon 10 выполнял санитарный рейс из Индии в Россию через Узбекистан. В полете у него отказали оба двигателя, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 20 января.

Источник отметил, что при входе в зону Таджикистана командир воздушного судна сообщил о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Он уточнил, что принял решение следовать на запасной аэродром в Душанбе.

В 19:19 командир сообщил об отказе одного двигателя, в 19:29 — об отказе другого. Самолёт пропал с радаров около 19:30 по местному времени в 57 км от аэропорта Куляб Таджикистана.