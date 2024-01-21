Отец 15-летнего рэпера Baby Melo (настоящее имя - Гога Меладзе) Амиран рассказал, что музыканта задержали во время выступления за "околоматерное слово". Его слова передает Life со ссылкой на Shot.

Меладзе-старший признался, что во время концерта за кулисами находились десятки сотрудников правоохранительных органов. Отец заявил, что артиста предупреждали, что на выступлении не должно быть мата. Baby Melo убрал из своих треков все матерные слова, однако его коллега по сцене Badri (настоящее имя - Орхан Ахмедов) произнес со сцены "почти матерное слово". Молодых людей сразу же задержали и отвезли в спецприемник.

Отец Baby Melo возмутился, что его сына задержали, и назвал произошедшее беспределом. Он уточнил, что на концерте был представитель 15-летнего рэпера, однако полицейские сочли его нотариальную доверенности недействительной. Меладзе заявил, что с родителями музыканта правоохранительные органы не связались - они узнали о случившемся от друзей. Сейчас мать Baby Melo вылетела в Санкт-Петербург к сыну.