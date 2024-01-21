Самолет индийской компании, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.

По их информации, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. В агентстве не уточняют модель самолета и предполагаемое количество людей на борту.