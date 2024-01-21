СМИ: индийский самолет, направлявшийся в Москву, разбился на территории Афганистана
Самолет индийской компании, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.
По их информации, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. В агентстве не уточняют модель самолета и предполагаемое количество людей на борту.
Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.