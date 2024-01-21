Бабушка похитила и продала новорожденного внука за за 211 тысяч рублей

В Индии местная жительница похитила новорожденного внука и продала его за 200 тысяч рупий (около 211 тысяч рублей), передает портал News9Live. Согласно данным журналистов, дочь злоумышленницы оставила сына с матерью и ушла в аптеку, а когда вернулась — в доме никого не было.

В штате Уттар-Прадеш поступило заявление в полицию от матери новорожденного мальчика. Она рассказала, что оставила сына с бабушкой и отправилась в аптеку, вернувшись она обнаружила, что матери и ребенка нет на месте.

Полицейским удалось установить, что бабушка вынесла мальчика из дома и через третьих лиц продала его новым родителям. Женщину арестовали, стражи порядка не сразу нашли людей, которые купили ребенка, младенца вернули матери лишь спустя восемь месяцев.