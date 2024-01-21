На Кубани шестиклассница провалилась под лед на реке

В станице Кавказской Краснодарского края спасли 12-летнюю двоечку, которая едва не утонула, провалившись под тонкий лед на реке Кубань. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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Инцидент произошел 19 января, группа детей гуляла вдоль берега реки Кубань, в какой-то момент одна из девочек отошла от берега провалилась под тонкий лед.

12-летняя школьница оказалась в холодной воде, ребенок смог удержаться на плаву, потому что зацепился за корягу. Очевидцы обратились в экстренные службы, на помощь девочке пришли двое спасателей.