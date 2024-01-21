Тела юноши и девушки нашли в запертом изнутри гараже

В поселке Зайково Ирбитского района ( Свердловская область ) парень и девушка насмерть задохнулись выхлопными газами, находясь в заведенной машине. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Молодой человек, которого искали на днях, найден мертвым в гараже с девушкой. Пара находилась в гараже с заведенным автомобилем, вследствие чего [они] задохнулись выхлопным газом», — передает telegram-канал «Инцидент Ирбит».

По информации из соцсети, молодой человек якобы покинул дом после конфликта и так и не вернулся. Также отмечается, что обнаруженные в гараже молодые люди закрыли дверь изнутри.