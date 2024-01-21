Стало известно, что стало с рэпером Baby Melo после задержания в Петербурге

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о его задержании в Санкт-Петербурге .

«15-летнего рэпера Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагается, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Также кто-то мог пожаловаться на рэперов из-за мата на сцене.