На Украине подрались мэр и глава военной администрации

В Ромнах Одесской области Украины произошло ЧП. Здесь подрались глава военной администрации Денис Ващенко и мэр города Олег Стогний.

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По данным «Страны.ua», инцидент развернулся у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести. Как отметил Стогний, сделать этого не получится. Причем, говорил политик на повышенных тонах.

После к политику подошел Ващенко, попытался схватить за руку и потребовал «не орать на людей». Затем началась потасовка.

При этом у Ващенко несколько иное видение ситуации. Он рассказал, что родные погибших солдат хотели установить вазоны с цветами, а городские власти игнорировали просьбы. В итоге дошло до того, что мэр толкнул одну из женщин.