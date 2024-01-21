Ситуация накаляется: на Украине подрались мэр и глава военной администрации
В Ромнах Одесской области Украины произошло ЧП. Здесь подрались глава военной администрации Денис Ващенко и мэр города Олег Стогний.
По данным «Страны.ua», инцидент развернулся у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести. Как отметил Стогний, сделать этого не получится. Причем, говорил политик на повышенных тонах.
После к политику подошел Ващенко, попытался схватить за руку и потребовал «не орать на людей». Затем началась потасовка.
При этом у Ващенко несколько иное видение ситуации. Он рассказал, что родные погибших солдат хотели установить вазоны с цветами, а городские власти игнорировали просьбы. В итоге дошло до того, что мэр толкнул одну из женщин.
Ващенко добавил, что Стогний выступают с обвинениями против него. Мэр заявил, что глава военной администрации проводил «политическую акцию». Мол, тот использовал служебное положение и начал строительные работы без получения необходимых разрешений. Также мэр обвинил Ващенко в избиении его самого и сотрудницы администрации.