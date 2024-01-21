СМИ: в Ленинградской области произошел взрыв в порту

В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Ленинградской области якобы произошел взрыв. Об этом сообщают жители поселка Усть-Луга.

© U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck

«Произошел взрыв в Морском торговом порту», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей.

Перед этим, по информации канала, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа, который расположен в 35 километрах от порта.