Более 144 тысяч человек вышли на акции протеста в немецких городах

Более 144 тысяч человек 20 января вышли на акции протеста в немецких городах, сообщает издание Welt.

Граждане выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). По данным правоохранительных органов, 35 тысяч человек собралось на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте. Также десятки человек вышли на улицы в Карлсруэ, Галле, Касселе, Ульме. Демонстрации прошли в Кобленце, Эрфурте, во Фрайбурге, а также других небольших населенных пунктах.

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц назвал членов правой партии АдГ и прочих правых сил, выступающих за массовую высылку иностранцев, «правоэкстремистскими врагами демократии» и призвал граждан продолжать протесты против партии.

В Германии обсуждается публикация издания Correctiv, которое написало, что в конце ноября 2023 года вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков, на которой якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из ФРГ. Утверждается, что в мероприятии принимали участие и представители АдГ. По немецким городам прокатилась волна протестов: тысячи человек вышли на демонстрации против правых сил. Канцлер Германии выразил им свою благодарность.