ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники)", - говорится в сообщении.