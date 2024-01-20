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В Мордовии произошел пожар в деревянном храме

Пожар произошел в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка на площади почти 130 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Мордовии произошел пожар в деревянном храме
© РИА Новости

"Горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка. Огнем охвачено 128 кв. м деревянной церкви", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации возорания.

На месте работали 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

В новость внесены изменения (21:22 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.

Происшествия
МЧС России
Республика Мордовия