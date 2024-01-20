На Камчатке осуждены 10 отказников и уклонистов от СВО
На Камчатке десять военнослужащих осуждены за отказ участвовать в СВО и уклонение от службы во время мобилизации. Среди осужденных — четверо контрактников. Приговоры были вынесены в декабре и январе, сообщает 35-й гарнизонный военный суд.
По данным суда, за уклонение от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации (ст. 337 УК РФ) осуждены четверо военнослужащих.
Приговоры им были вынесены в декабре 2023 года и январе 2024 года.
Трое контрактников приговорены к условным срокам за неявку в воинскую часть, еще один получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
Отмечается, что все осужденные признали вину и подали рапорт о желании отправиться в зону СВО.
Еще шестеро военнослужащих получили реальные сроки за отказ от участия в боевых действиях (ст. 332 УК РФ). Они были осуждены на разные сроки: от 2 лет 1 месяца до 2 лет 4 месяцев колонии-поселения.