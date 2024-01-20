В Белгороде арестованы все фигуранты дела об избиении прохожих

Всем шестерым фигурантам дела об избиениях прохожих в Белгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области. Уголовное дело возбуждено по статьям о возбуждении ненависти из-за национальности, покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и хулиганстве.