В Белгороде арестованы все фигуранты дела об избиении прохожих
Всем шестерым фигурантам дела об избиениях прохожих в Белгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области. Уголовное дело возбуждено по статьям о возбуждении ненависти из-за национальности, покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и хулиганстве.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области продолжается расследование уголовного дела. <...> Всем шестерым [фигурантам] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители также проверяют на причастность к совершению данных преступлений двоих 17-летний жителей Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности задержанных.