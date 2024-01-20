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В Белгороде арестованы все фигуранты дела об избиении прохожих

Всем шестерым фигурантам дела об избиениях прохожих в Белгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по области. Уголовное дело возбуждено по статьям о возбуждении ненависти из-за национальности, покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и хулиганстве.

В Белгороде арестованы все фигуранты дела об избиении прохожих
© РИА Новости

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области продолжается расследование уголовного дела. <...> Всем шестерым [фигурантам] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители также проверяют на причастность к совершению данных преступлений двоих 17-летний жителей Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности задержанных.

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