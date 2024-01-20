Участник шоу «Своя игра» Кругов лишился кошелька с крупной суммой

Неизвестные злоумышленники украли у Андрея Кругова, участника шоу «Своя игра», кошелек с крупной суммой в рублях, долларах и евро. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел в ТЦ «Гагаринский» в Москве.

По данным канала, Круглов направился в поход по магазинам. В кошельке 55-летнего шоумена лежали 1,5 тыс. евро, 500 долларов и 80 тыс. российских рублей. В очередном магазине он обнаружил на кассе, что расплачиваться за помидоры и огурцы ему нечем — кошелек с деньгами пропал.

Круглов предположил, что портмоне неизвестные жулики похитили в ТЦ «Гагаринский», в который он заходил ранее. Шоумен вернулся в ТЦ и обратился к сотрудникам с просьбой показать записи с камер наблюдения. В просьбе ему было отказано.

После этого мужчина заблокировал карточки, а затем обратился в полицию. В заявлении он указал, что ущерб составил 259 тыс. рублей.