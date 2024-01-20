Летевший в Петербург самолет столкнулся с птицей на высоте 500 метров

Летевший в Санкт-Петербург самолет российской авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident .

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в среду, 17 января, при заходе на посадку. Несмотря на случившееся, воздушному судну удалось благополучно приземлиться в аэропорту Пулково.

Ранее в январе военнослужащий устроил скандал в летевшем из Москвы самолете и угодил в полицию. Инцидент произошел во время рейса из российской столицы в Челябинск. Мужчина оскорблял членов экипажа и других пассажиров, а также кричал, что все женщины — легкого поведения.