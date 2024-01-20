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Названа предварительная причина смерти выброшенного из поезда кота

Гибель кота Твикса, выброшенного проводницей во время стоянки в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения, пояснила волонтер Ольга Кудряшова. Об этом пишет РИА «Новости».

Кудряшова пояснила, что заключение врача о причинах смерти предварительное, полноценное будет получено в понедельник, 22 января, когда откроется кировская областная ветстанция. Она добавила, что специалисты проведут вскрытие тела.

Волонтеры, сопровождавшие Ольгу, подтвердили, что Твикс умер от «внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое».

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Ранее хозяин кота Эдгар Гайфуллин сообщил, что намеревается «разбираться с РЖД и с проводницей». Он выразил надежду, что виновные будут наказаны.

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