Названа предварительная причина смерти выброшенного из поезда кота

Гибель кота Твикса, выброшенного проводницей во время стоянки в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения, пояснила волонтер Ольга Кудряшова. Об этом пишет РИА «Новости».

Кудряшова пояснила, что заключение врача о причинах смерти предварительное, полноценное будет получено в понедельник, 22 января, когда откроется кировская областная ветстанция. Она добавила, что специалисты проведут вскрытие тела.

Волонтеры, сопровождавшие Ольгу, подтвердили, что Твикс умер от «внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое».