Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске увеличилось

Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске увеличилось до девяти. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что всем пострадавшим своевременно оказана вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, в частном жилом доме в садовом товариществе «Заря-2» в Каспийске семь человек отправились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.