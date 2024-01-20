Школьница заплатила мошенникам 200 тыс. рублей за игровую валюту
Десятилетняя школьница из Санкт-Петербурга попыталась приобрести игровую валюту для «Роблокс». Попытка обошлась ее родителям в 202 тыс. рублей, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, девочка вошла в игру ночью. Неизвестный в игровом чате пообещал перевести на ее аккаунт бесплатную игровую валюту. Для ее получения следовало назвать цифры из SMS.
Школьница сообщила аферисту номер телефона отца, а затем передала цифры из SMS.
Утром мужчина узнал, что утратил значительную сумму и отнес заявление в полицию. Стражи порядка возбудили дело по статье «мошенничество».
Ранее сообщалось, что в виртуальной вселенной для детей Roblox подростки взламывают аккаунты, похищают и продают игровые предметы, зарабатывают на этом реальные деньги.
Рамблер: главные новости