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Школьница заплатила мошенникам 200 тыс. рублей за игровую валюту

Десятилетняя школьница из Санкт-Петербурга попыталась приобрести игровую валюту для «Роблокс». Попытка обошлась ее родителям в 202 тыс. рублей, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Школьница заплатила мошенникам 200 тыс. рублей за игровую валюту
© РИА Новости

По данным канала, девочка вошла в игру ночью. Неизвестный в игровом чате пообещал перевести на ее аккаунт бесплатную игровую валюту. Для ее получения следовало назвать цифры из SMS.

Школьница сообщила аферисту номер телефона отца, а затем передала цифры из SMS.

Утром мужчина узнал, что утратил значительную сумму и отнес заявление в полицию. Стражи порядка возбудили дело по статье «мошенничество».

Ранее сообщалось, что в виртуальной вселенной для детей Roblox подростки взламывают аккаунты, похищают и продают игровые предметы, зарабатывают на этом реальные деньги.

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