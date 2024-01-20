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В библиотеках Европы произошла серия краж русской классики

Во Франции задержали группу преступников, которая занималась воровством из библиотек европейских городов прижизненных изданий Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова, пишет Le Parisien.

В библиотеках Европы произошла серия краж русской классики
© nsn.fm

Так, по данным СМИ, пострадали библиотеки Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Литвы, Польши, Латвии и Эстонии.

Издание также сообщает, что речь идет о людях с грузинскими паспортами, которые могли работать для заказчиков в России.

Ранее стало известно, что в центре Харькова убрали барельеф Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».

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