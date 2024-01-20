Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

«В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 21 января 2024 года на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра 15-17 м/с, в горах сильный мокрый снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, а также очень сильный снег. На реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок», – говорится в сообщении администрации Сочи, передает РИА «Новости».