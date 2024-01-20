В Москве малыш наглотался таблеток для сердца и умер

В Москве полуторагодовалый малыш случайно отравился таблетками для сердца, которые его родители оставили на кухонном столе. Инцидент произошел в квартире на улице Академика Бакулева в районе Теплый Стан.

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«В Москве полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца», — пишет telegram-канал Shot.

Там добавили, что инцидент произошел на улице Академика Бакулева. Мальчик обнаружил и съел четыре таблетки «Аллапинина», которые оставила на столе его мать.