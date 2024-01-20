Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

В Северной Корее двое подростков в возрасте 16 лет получили 12 лет каторги за просмотр южнокорейских фильмов (дорам) и музыкальных клипов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от исследовательского института South and North Development (SAND).

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В распоряжении у исследователей оказалось видео с подробностями судебного процесса, который был публичным. Оно снято на стадионе. Молодых поклонников кей-попа (k-pop) в присутствии собравшихся укоряют за то, что они «не поняли своих ошибок».

Закадровый голос, говоря о Южной Корее, упоминает «культуру гнилого марионеточного режима». Она не обошла стороной даже подростков, которые тем самым навредили своему будущему, заключает он.

По словам одного из бывших жителей Северной Кореи, сбежавшего из страны, просмотр южнокорейских фильмов и прослушивание соответствующей музыки может обернуться расстрелом. Он заявил, что сам был свидетелем подобной ситуации.