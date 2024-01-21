Пьяный актер "Подольских курсантов" устроил поножовщину и попался с наркотиками

В Москве задержан актёр театра, кино и ТВ Андрей Гарист, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, это произошло ночью: актёр был пьян, он изрезал ножом руку своей девушки, а в его квартире была найдена марихуана.

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Уточняется, что в квартире актёра театра "Ленком" обнаружили 167,05 грамма наркотика. Артисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Скандальный инцидент произошёл в столице около трёх часов ночи. 29-летний Гарист и его девушка выпивали у него в квартире в Даниловском районе. Они поссорились, и, по словам девушки, Андрей порезал ей руку. Она вызвала полицию. Которая и обнаружила марихуану в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В фильмографии Гариста - "Подольские курсанты", "Тихие воды 2", "СССР", "Менталист" (2016), "Чернов" и другие проекты.