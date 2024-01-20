В Махачкале увеличилось число погибших при взрыве газа в частном доме

Число погибших в результате взрыва газа в частном доме на Газопроводной улице в Махачкале увеличилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Представители медицинского учреждения отметили, что недавно из жизни ушел пострадавший при взрыве мужчина. Сразу после ЧП его вместе с супругой и тремя детьми доставили в реанимацию ожогового центра госпиталя в крайне тяжелом состоянии. Однако никого из пострадавших спасти не удалось.

«Вся семья погибла. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в результате страшной трагедии», — говорится в заявлении.

18 января главное управление МЧС РФ по Республике Дагестан сообщило о взрыве в одном из частных домов, расположенных в столице региона. По данным ведомства, взрыв произошел из-за газовоздушной смеси.

Впоследствии в здании начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание, но огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.