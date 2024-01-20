У космодрома Восточный украли компьютеры

Вагон с системными блоками, мониторами и другими компьютерными деталями, которые предназначались для космодрома Восточный, обокрали, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

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Как пишет «112», вагон с техникой отправили из Омска 16 декабря. Груз прибыл в точку назначения под новогодние праздники, поэтому вплоть до 8 января вагон разгружать было некому. Когда сотрудники вышли на работу и стали разбирать доставку, выяснилось, что фактическое количество техники не соответствует заявленному. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о смерти одного из ключевых фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергея Волкодава. Он умер в одной из больниц Москвы, куда мужчину доставили из СИЗО. При госпитализации врачи диагностировали у Волкодава хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием, однако точная причина смерти не сообщается.