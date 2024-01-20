Названо число спасенных во время пожара в приюте собак

Спасатели и волонтеры вывезли около 150 собак из приюта «Пес и кот», в котором произошел пожар, сообщил вице-мэр города Алексей Римша, его комментарий опубликовал Telegram-канал «Официальный Южный». Он добавил, что попасть к вольерам пока нельзя, поэтому определить точное число пострадавших животных трудно.

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По той информации, которую мы сейчас получили от руководителя, около 150 собак вывели из вольеров. <...> Пострадали кошки в большей степени, потому что их не успели вовремя вывести, — говорится в сообщении.

О том, что приют охватил огонь, стало известно в субботу, 20 января. По информации спасателей, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Также в мэрии города уточнили, что десятки горожан оказали помощь организации. Некоторые местные жители забрали животных к себе домой. На месте происшествия также работают ветеринарные врачи.