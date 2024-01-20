Во Франции фермеры заблокировали автотрассы

Мы способны производить продовольствие во Франции, но мы покупаем продукты за границей, где используют запрещенные у нас в стране пестициды, при том что французская сельскохозяйственная отрасль — одна из самых здоровых. Мы требуем уважения со стороны государства и того, чтобы с нами считались, — заявил один из лидеров акции Жером Бэйл.