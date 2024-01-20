Microsoft: РФ поддерживает хакеров, которые взломали «учетки» руководства

Российская Федерация якобы поддерживает хакеров, взломавших учетные записи руководства компании Microsoft. Об этом заявила пресс-служба компании.

— Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на корпоративные системы 12 января 2024 года, определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую Россией организацию, также известную как Nobelium, — говорится в сообщении компании.

Речь идет о серии атак на сервера Microsoft с ноября прошлого года, в ходе которых хакеры смогли проникнуть в корпоративные учетные записи электронной почты членов руководства и сотрудников компании. Это сотрудники, отвечающие за кибербезопасность, юридические и другие функции в Microsoft.

Уточняется, что хакеры смогли похитить данные небольшого количества сотрудников.

Хакеры взломали несколько интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в конце ноября прошлого года рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.