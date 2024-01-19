Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали в Азербайджане
Подземные толчки и колебания земной поверхности зарегистрировали 19 января в Азербайджане. Как сообщили в сейсмоцентре Национальной академии наук республики, магнитуда землетрясения составила 5,0.
В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения располагался в 15 км к юго-западу от города Ширван, население которого составляет около 70 тыс. человек, и залегал на глубине 61 км. Данных о пострадавших, а также о разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Японии в районе Ното увеличилось до 232.