В Ростовской области арестовали ударившего ребенка мигранта

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 3 марта Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове несовершеннолетнего жителя Аксайского района в ходе конфликта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 января в поселке Красный в Аксайском районе Ростовской области. Между местными жителями и мигрантом возник конфликт, в ходе которого он ударил несовершеннолетнего местного жителя телефоном по голове. У пострадавшего диагностировали кровоподтек с травматическим отеком мягких тканей в лобной области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Арестованному грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.