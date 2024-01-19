Два самолета не могут вылететь из пермского аэропорта

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживается вылет двух рейсов. Пассажиры до Нарьян-Мара уже больше часа сидят в самолете в ожидании взлета. Путешествующие в Новосибирск задержатся на три часа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.