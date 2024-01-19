В Белгородской области задержан украинец за контрабанду деталей к САУ

Гражданина Украины задержали в Белгородской области за незаконную перевозку комплектующих для самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ , передает РИА Новости.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что задержанный мужчина действовал в интересах украинских предприятий оборонного комплекса. Он вывозил за границу комплектующие для гаубиц «Гвоздика», в связи с чем в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.