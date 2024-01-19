В Белгороде арестовали еще одного фигуранта дела об избиении прохожих

Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца молодого человека, который обвиняется в хулиганстве по делу об избиении прохожих на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Заключили под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Свердловский и Октябрьский районные суды Белгорода отправили в СИЗО на два месяца троих фигурантов дела.

Группа, которая нападала на прохожих на улицах Белгорода, снимала свои действия на камеру и выкладывала записи в соцсетях, состоит из шести человек, четверо из них являются несовершеннолетними.