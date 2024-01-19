Центр Ростова-на-Дону остался без света

Центральные улицы Ростова-на-Дону частично остались без света, сообщили в Акционером обществе «Донэнерго». Как отмечается, с перебоями столкнулись жители одиннадцати улиц. Причиной случившегося стало технологического нарушение в сети. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.

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В 14:06 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Восточная, ул. Максима Горького, пер. Крепостной, ул. Красноармейская, ул. Пушкинская, просп. Кировский, ул. Лермонтовская, ул. Филимоновская, пер. Журавлева, ул. Малюгиной, ул. Адыгейская, — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся коммунальных аварий в городе. На улице Титова отключены от отопления шесть жилых домов, а на улице Петропавловской — 69. Как сообщил губернатор Андрей Травников, события в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района развиваются «по плохому сценарию».