Город в Нижегородской области затопило сахарной патокой
Емкость с сахарной патокой лопнула на заводе в городе Сергач в Нижегородской области. Как сообщает газета «Коммерсант», потоки сладкой жидкости смыли два КамАЗа.
Инцидент произошел минувшей ночью. Емкость содержала не менее 1 тысячи кубометров патоки. Как рассказал источник издания, вероятно, она была переполнена и не выдержала давления. Патока снесла забор предприятия, после чего разлилась по улицам Сергача.
В социальных сетях жители рассказали, что жидкость затекла в подвалы некоторых домов, залив запасы на зиму. Некоторые также сообщали, что патока попала в систему водоснабжения, из-за чего из кранов некоторое время лилась сладкая вода.
Гендиректор Сергачского сахарного завода Олег Трефилов заявил, что сейчас за пределами предприятия все последствия устранены, на территории работы продолжаются. Причины разрыва емкости выясняются.