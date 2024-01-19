Город в Нижегородской области затопило сахарной патокой

Емкость с сахарной патокой лопнула на заводе в городе Сергач в Нижегородской области. Как сообщает газета «Коммерсант», потоки сладкой жидкости смыли два КамАЗа.

Инцидент произошел минувшей ночью. Емкость содержала не менее 1 тысячи кубометров патоки. Как рассказал источник издания, вероятно, она была переполнена и не выдержала давления. Патока снесла забор предприятия, после чего разлилась по улицам Сергача.

В социальных сетях жители рассказали, что жидкость затекла в подвалы некоторых домов, залив запасы на зиму. Некоторые также сообщали, что патока попала в систему водоснабжения, из-за чего из кранов некоторое время лилась сладкая вода.