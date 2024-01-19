Снежная лавина сошла со склона в центре Нижнего Новгорода
В центре Нижнего Новгорода со склона сошла снежная лавина. Она накрыла маршрутку с пассажирами, которая ехала по Зеленскому съезду, передает «Комсомольская правда».
Мощный снегопад начался в городе накануне вечером. Сегодня днем снег сошел со склона, который находится напротив Нижегородского кремля. В тот момент в сторону площади Минина поднималась маршрутка №45, в которой находились люди.
«Огромная масса снега рухнула на дорогу и заняла целую полосу. Пассажирам пришлось эвакуироваться из автобуса, прыгая прямо в сугробы. Вскоре на место ЧП прибыла скорая помощь и спецтехника», - говорится в публикации.
В городской администрации отметили, что коммунальная техника уже начала убирать территорию от снега. Указанный съезд перекрыли на некоторое время.
В четверг сообщалось, что Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад. Власти объявили в регионах желтый уровень погодной опасности.
В Гидрометцентре России сообщили, что в субботу, 20 января, дневная температура в Москве составит от -6 до -8 градусов, а в воскресенье, 21 января — от -6 до -11 градусов. Выходные пройдут преимущественно без осадков со слабым ветром.