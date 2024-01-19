$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1,8 тыс. кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области, начавшегося после удара украинского беспилотника, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1,8 тыс. кв. м
© РИА Новости

О возгорании на нефтебазе ранее сообщали оперативные службы. Изначально они приводили информацию, что огонь распространился по площади одна тысяча квадратных метров. По данным оперативных служб, загорелись четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тысяч кубометров. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отмечал

Происшествия
Александр Богомаз
Горячая новость
Брянская Область
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости