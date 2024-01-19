Мужчина в Москве забыл 450 тыс. у банкомата из-за резинки для денег

В Москве 19-летний предприниматель снял 450 тыс. рублей и забыл их на крышке банкомата, потому что отвлекся на незнакомца, который попросил его поделиться резинкой для денег. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

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По его словам, инцидент произошел в торговом центе «Афимолл-сити». Молодой человек обналичил крупную сумму денег, после чего достал резинки для денег. Сзади мужчина попросил поделиться одной из резинок с ним.

«Заявитель положил денежные средства на крышку банкомата, после чего достал резинку и отдал ее неизвестному мужчине и вышел из здания на Пресненской набережной. Через 15 минут он понял, что оставил почти полмиллиона на крышке банкомата и вернулся за деньгами, но их уже не было на месте. Ущерб составил 450 тыс. рублей», — рассказал источник.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и изучают записи с камер видеонаблюдения в торговом центре.