Суд арестовал кубинца, попытавшегося убить соотечественника

Суд арестовал гражданина Кубы, подозреваемого в покушении на убийство своего соотечественника. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 19 января.

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По ее словам, в рамках расследования уголовного дела будет проведен ряд судебных экспертиз.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова добавила, что подозреваемый будет находиться в СИЗО как минимум до 16 марта. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Преступление, о котором идет речь, было совершено 16 января в деревне Щемилово Богородского городского округа. Кубинец поссорился со своим знакомым из-за долга. После словесной перепалки злоумышленник четыре раза ударил оппонента ножом. Пострадавший сумел отбиться и обратиться к врачам.