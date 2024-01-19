В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о ВС РФ

В Луганской народной республике задержана женщина, собиравшая сведения о Вооруженных силах России для передачи Украине. Об этом в пятницу, 19 января, заявили в пресс-службе УФСБ.

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В этот же день сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о военных, участвующих в спецоперации.

Другого россиянина задержали за попытку передать Польше данные о предприятии под Пензой. Мужчина, по данным ФСБ, самостоятельно связался со спецслужбами Польши, чтобы передать им информацию о работе предприятия в обмен на выезд из России в иностранное государство на ПМЖ.

Еще одно задержание произошло 15 декабря в Ростовской области, была пресечена противоправная деятельность гражданина Украины. Задержанного подозревают в шпионаже в интересах украинской разведки.