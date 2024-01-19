Троих детей с обморожениями спасли из реки под Краснодаром

В Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной реке Кубань, получив обморожения, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Уточняется, что дети попали в воду, спрыгнув с отколовшейся льдины.

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Как сообщает канал, ЧП произошло в станице Кавказская. Компания детей пошла гулять к реке Кубань. Подростки вышли на непрочный речной лед, который внезапно откололся. Детям пришлось спрыгнуть с льдины в ледяную воду, выбраться из которой им мешал высокий крутой берег.

Взрослых рядом не было, и подростки более двух часов вынуждены были стоять в реке, пока их не заметили туристы с находившейся поблизости смотровой площадки. Вызванные на место ЧП спасатели вытащили детей из воды и завернули их в сухую одежду, однако сразу уехать не смогли, так как машина застряла в грязи. В результате до больницы пострадавшие добрались лишь через полтора часа. Врачи диагностировали у всех троих обморожения.