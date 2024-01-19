Подростка и его бабушку нашли мертвыми в Москве

Пенсионерку и ее внука 2010 года рождения нашли мертвыми в квартире многоэтажки в московском районе Печатники. Об этом 19 января сообщается на странице главного следственного управления СКР по столице.

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Тела подростка и 64-летней женщины без признаков насильственной смерти обнаружили в доме на 1-й Курьяновской улице. В жилище находилась и мать мальчика — ей потребовалась медицинская помощь.

Помещения обследовали сотрудники экстренных служб и службы «Мосгаз», после чего там начали работать правоохранители. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Точную причину гибели родственников установят судебно-медицинские эксперты.