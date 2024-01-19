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ФСБ задержала жителя Хабаровска за шпионаж для военной разведки Украины

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже для военной разведки Украины. В ЦОС ФСБ сообщили, что он собирал данные о военных, принимающих участие в СВО.

ФСБ задержала хабаровчанина за шпионаж в пользу Украины
© РИА Новости

Также подозреваемый собирал сведения об используемых Минобороны радиочастотах и готовил покушение на военнослужащих частей, расположенных в Хабаровском крае, передает ТАСС.

Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее в ЛНР был задержан мужчина, передававший Украине данные о ВС России.

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Верховный суд
ФСБ
Хабаровск
Украина
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