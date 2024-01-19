Иркутская школьница лишилась рук из-за взрыва зарядки для телефона

13-летняя школьница оказалась в больнице в тяжелом состоянии из-за взорвавшегося зарядного устройства. Об этом в пятницу, 19 января, пишет «112».

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По информации Telegram-канала, Варя Л. из Иркутской области играла в онлайн-игру, не снимая телефон с зарядки. В то время, когда раздался громкий хлопок, мать девочки с остальными тремя детьми смотрели телевизор, а отец находился во дворе дома.

Семья застала лежащую на полу кухни Варю всю в крови. Ей оторвало кисти обеих рук. Пострадавшая получила множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. Мать девочки незамедлительно вызвала скорую помощь и сама повезла дочь навстречу врачам. Медики экстренно провели операцию и извлекли из тела девочки осколки пластика от зарядника.

По предварительным данным, Варвара попыталась отключить блок питания от электросети, однако произошло замыкание, которое и привело к трагедии. На данный момент следователи разбираются в обстоятельствах и причинах взрыва.