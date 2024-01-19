Обвиняемая в убийстве Татарского согласилась на компенсации пострадавшим

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, согласилась выплатить компенсации пострадавшим при теракте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Трепова заявила, что готова выплатить компенсации в частном порядке.

При этом, как сообщает корреспондент 78.ru, Трепова не признала иск матери Татарского на 15 миллионов рублей.

«Так как я не признаю свою вину, то не признаю и иск. Но я готова компенсировать все в частом порядке, по решению суда», - заявила она.

По данным 78.ru, на компенсации рассчитывают 17 пострадавших. Общая сумма требований составляет почти 45 миллионов рублей.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе, несколько десятков человек пострадали. Он состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал. Обвинение по делу предъявили Треповой - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Фомину, и подарила ему гипсовый бюст в которой находилось самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что за терактом также стоят украинские спецслужбы.

По версии следствия, Трепова, «разделяя оппозиционные взгляды» на спецоперацию, вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт для дестабилизации органов власти РФ и «понуждения их к принятию решения о прекращении СВО».